«Пари НН» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

В 20-м туре российской Премьер-лигипроиграл домасо счетом 0:3.

На 9-й минуте «быков» вывел Александр Черников.

На 36-й преимущество удвоил бразилец Виктор Са, нанесший не берущийся удар в дальний угол.

Точку в матче на 75-й минуте поставил Джон Кордоба.

На 90+3-й минуте хозяева могли забить гол престижа, но Николай Калинский не реализовал пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Краснодар 0:3 Голы: 0:1 Александр Черников (9'), 0:2 Виктор Са (36'), 0:3 Джон Кордоба (75') Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев (Виктор Александров, 82'), Станислав Магкеев, Свен Карич, Лука Тичич, Александр Эктов, Николай Калинский, Хуан Мануэль Боселли (Валерий Царукян, 82'), Вячеслав Грулёв (Vecino T., 66'), Александр Кокшаров (Александр Трошечкин, '), Castillo J. (Мамаду Майга, 46') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Кайо, Александр Черников, Кевин Ленини (Gazinskiy Y., 88'), Никита Кривцов (Кевин Кастаньо, 59'), Диего Силва, Виктор Са (Данила Козлов, 59'), Джон Кордоба, Gonzalez G. (Сергей Петров, 74'), Joao Batxi (Мозес Кобнан, 73')

После этой победы «Краснодар» пока единолично возглавил таблицу РПЛ с 43 очками. «Пари НН» идет 11-м с 19 очками.