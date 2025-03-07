Энди Коул: «МЮ» бросил Хейлунна и Зиркзе на произвол судьбы

Знаменитый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиисчитает, что молодым форвардам манкунианцевнемного не повезло со временем переезда в АПЛ.

«Мне очень повезло, что во время моего пребывания в "Манчестер Юнайтед" были люди, у которых я мог учиться. Зиркзе и Хейлунна сразу бросили на произвол судьбы. Двум молодым парням пришлось быстро вливаться в команду без опытных профессионалов, которые могли бы попытаться направить их.

Если бы я пришел в "Манчестер Юнайтед", находящийся под таким давлением, как сейчас, мне было бы тяжело. Этим парням, естественно, тяжело. Они не забивают, команда в целом не забивает.

Я сочувствую им. Испытываю к ним только сочувствие, как и к Амориму. Он хочет сделать все по-своему, и это правильно.

Все изменится — плохие времена не длятся вечно, а после этого всегда наступают хорошие времена. В конце концов, "Манчестер Юнайтед" все изменит», — сказал Коул изданию Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «МЮ» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 33 очками.