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    Аморим: Нам надо просто выжить с «Арсеналом»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что его команде придется очень трудно в 28-м туре АПЛ против «Арсенала», так как у команды гораздо меньше, чем у соперника, времени на восстановление.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «У меня не будет того времени, которое было у Микеля Артеты. Я чувствую, что в данном плане это другой клуб. То, как Артета справлялся с этим решением проблем внутри клуба, вдохновляет всех. У меня не будет того времени, которое было у него.

    Нам нужно выжить в воскресенье, команда очень устала за последние 20 минут матча с "Реалом Сосьедад". Все могут выйти в старте, если они тренировались сегодня», — приводит слова Аморима ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Матч между ними пройдет 9 марта в 19:30 (мск).

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