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    Руни: «Манчестер Юнайтед» очень далеко до победы в АПЛ

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    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на слова главного тренера манкунианцев Рубена Аморима о желании выиграть АПЛ.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Думаю, ему дадут время. Это нелегкое дело, он будет ожидать от "МЮ" большего, чем то, что мы видим после его назначения. Очень сложно приходить посреди сезона, но ему надо смотреть вперед и двигаться дальше.

    Он говорит о победе в АПЛ, но как можно за нее побороться? Вот подняться повыше в таблице — это и есть следующий шаг для команды, думаю.

    В последние 10-15 лет тренерам не дают столько времени. Надо проявить эгоизм и сказать: "Ладно, если я сейчас не преуспею, я могу не получить это время".

    Я думаю, немного наивно говорить о цели выиграть Премьер-лигу, потому что с их текущей позиции им очень далеко до этого», — приводит слова Руни ВВС.

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