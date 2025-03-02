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    «Ростов» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо»

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    Константин Тюкавин
    «Ростов» и московское «Динамо» сыграют между собой в заключительном матче 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ростов»

    «Ростов» завершил осеннюю часть чемпионата на 7-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 26 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 29:28.

    В межсезонье «Ростов» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, заняв в нем пятое место. На групповом этапе «жёлто-синие» проиграли ЦСКА (0:1) и «Зениту» (1:2), а затем разгромили московское «Динамо» — 4:0. После этого «Зенит» провел еще один товарищеский матч в Дубае с «Акроном», уступив команде из Тольятти со счетом 0:1.

    За несколько дней до возобновления чемпионата России Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». На его место был назначен 43-летный испанец Джонатан Альба.

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    «Динамо»

    «Динамо» завершило осеннюю часть чемпионата на 5-м месте, набрав 35 очков в 18 матчах. Москвичи одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 37 голов и пропустив 20 мячей в свои ворота.

    В межсезонье «бело-голубые» провели насыщенную программу подготовки. Команда под руководством Марцела Лички заняла шестое место на Зимнем кубке РПЛ, проиграв все три матча — «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4). Затем динамовцы обыграли «Локомотив» (2:0) и «Урал» (3:2), а завершили подготовительный период москвичи поражением от «Краснодара» (1:2).

    Личные встречи

    В матче первого круга команды обменялись забитыми мячами, сыграв вничью — 1:1.

    В последних 10-ти встречах на счету «Ростова» 4 победы, «Динамо» оказалось сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.80.

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