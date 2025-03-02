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    Сможет ли «Ростов» доставить проблемы «бело-голубым»?

    «Ростов» — «Динамо»: Хозяева проведут первый матч под руководством нового главного тренера. На что лучше сделать ставку 2 марта? Ответ — в прогнозе на матч чемпионата России с коэффициентом 3.80

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Динамо»
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    Егор Голенков — нападающий «Ростова»
    В рамках матча 19-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Поединок пройдет 2 марта и начнется в 19:30 по мск.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Марта 2025 года

    Ростов

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    •  Ростов 19:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
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    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 18-и туров. «Ростов» может ощущать себя комфортно, отставая от зоны стыков на 10 пунктов.

    К тому же, команда выступает довольно уверенно на своем поле, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Ростов» набрал 18 очков при родных трибунах из 30-и возможных.

    Ростов — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На зимних сборах команда приняла участие в 6-и товарищеских встречах. За этот отрезок «Ростов» по 3 раза победил и проиграл. В одной из встреч команда разгромила московское «Динамо» (4:0).

    У «Ростова» продолжается победная серия в официальных матчах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда пропустила всего 4 мяча.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: Самое интересное, каким образом изменится игра «Ростова» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. Сможет ли команда сохранить победный настрой? Большой вопрос...

    Стоит отметить, что из «Ростова» также ушел ключевой полузащитник Данил Глебов. Интересно, что игрок перешел в московское «Динамо», с которым команда сыграет в предстоящем матче.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку лидеров в российской Премьер-лиге, набрав 35 очков за 18 туров. «Динамо» отстает от лидерства в чемпионате на 4 балла.

    Команда делит 1-ю строчку в лиге по результативности в нынешнем сезоне с «Зенитом». «Динамо» забило 37 голов. К тому же, «бело-голубые» занимают 5-е место по надежности в обороне (20 пропущенных).

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    • Последние матчи: «Столичные» провели 7 товарищеских встреч на зимних сборах. За этот отрезок «Динамо» проиграло 4 раза при 3-х победных результатах.

    Беспроигрышная серия «бело-голубых» в РПЛ насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период «Динамо» обыгрывало «Химки» (4:1), «Пари НН» (3:1) и «Рубин» (4:0).

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    Состояние команды: «Бело-голубые» отстают от лидерства на 4 балла — это говорит о том, что команда находится в гонке за чемпионство. При этом, «Динамо» должно начать стабильно забивать.

    В гостях команда играть неплохо, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Динамо» набрало 16 очков из 27-и возможных в гостях, забив при этом 17 голов.

    Прогноз Евгения Харлачева

    Бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ:

  • Сейчас больше интересно, как сыграет с «Ростовом» Глебов. Палка о двух концах. С одной стороны знает там всех, как облупленных. С другой — может банально перегореть, как это часто бывает. Тем более ростовская публика его вряд ли на ура встретит. Хочется, чтобы динамовцы выиграли. Но не победят.
  • Евгений Харлачев

    • Полный разбор топ-матчей 19-го тура РПЛ от Евгения Харлачева и Игоря Рабинера можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» выиграл 6 последних матчей во всех турнирах

    • «Динамо» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей в РПЛ

    • В последних 5-и очных противостояниях «Ростов» трижды обыгрывал «Динамо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.35, победа «Ростова» — 2.75, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Ростов» приложит максимум усилий для того, чтобы набрать очки.

    Ставка: Ничья за 3.80.

    Прогноз: В 1-м тайме команды должны сыграть аккуратно на своей половине поля.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.30.

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