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    Тренер «Динамо» — о ничьей с «Ростовом»: У нас была какая-то боязнь

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре своей команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    «Мы из минимума извлекли максимум. В этом матче мы не были лучше соперника, который нас простил. Игра была простая, но у нас не получилось её успокоить, подержать мяч, сыграть между линиями.

    У нас была какая-то боязнь. Когда Бальбуэна или Лунев были с мячом, никто не хотел открываться, а все просто ждали длинные передачи. Если бы мяч был на земле хотя бы пять минут, было бы здорово. Всё время мячи летали по воздуху, было много борьбы, в которой "Ростов" смотрелся лучше. Я очень расстроен этой игрой. У меня нет проблем, когда игроки ошибаются, но, когда они боятся играть, прячутся от мяча, я этого не понимаю», — цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

  • «Ростов» — «Динамо» 1:1. Онлайн
  • «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью
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    • После этого матча «бело-голубые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке «Динамо» сыграет против одноклубников из Махачкалы 8-го марта.

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