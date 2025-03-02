Быстров: Московское «Динамо» с Глебовым будет бороться за тройку

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита»считает, что московскому «Динамо» по силам финишировать в тройке.

«Динамо» с Глебовым будет бороться за тройку. Наверное, четвертое-пятое место. Думаю, выше третьего они не смогут подняться. В прошлом году у них был реальный шанс. К сожалению, каждый год такие шансы не будут даваться«, — сказал Быстров "СЭ".

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас "Динамо" располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 35 очками. В 19-м туре бело-голубым предстоит игра в гостях с "Ростовом". Данил Глебов недавно стал футболистом "Динамо", перейдя из "Ростова", где был капитаном.