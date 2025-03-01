«Пари НН» на своем поле сыграет с «Акроном» в матче 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

«Пари НН» завершил осеннюю часть чемпионата России на 12-й строчке, набрав 16 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 15:34.

В межсезонье «Пари НН» провел серию товарищеских матчей. Нижегородская команда одержала победы над казахстанским «Кайратом» (4:2) и «Химками» (3:1), уступила сербским «Радничкам» (1:2) и боснийскому «Борацу» (2:3), а также сыграла вничью с «Факелом» (1:1), «Крыльями Советов» (3:3) и «Енисеем» (1:1).

«Акрон»

«Акрон» завершил осеннюю часть чемпионата на 9-м месте, набрав 22 очка в 18 матчах. Тольяттинцы одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений при разнице мячей 22:34.

В межсезонье «Акрон» провел насыщенную программу подготовки. Команда под руководством Заура Тедеева сыграла шесть контрольных матчей, одержав три победы — над армянским «Урарту» (2:0), китайским «Чжэцзян» (1:0) и «Ростовом» (1:0). Матч с «Родиной» завершился вничью (2:2), а «Чанду» из Китая и «Уралу» тольяттинцы проиграли 1:3 и 2:4 соответственно.

Личные встречи

В матче первого круга команды разошлись миром — 2:2.

Всего в 5-ти очных встречах трижды была ничья и две победы одержал «Пари НН».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Акрон» с коэффициентом 1.82.