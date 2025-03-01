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    «Пари НН» — «Акрон»: Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат России 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Акрон»
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    Вячеслав Грулев теперь играет в «Пари НН»
    1 марта в 19-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Пари НН» и «Акрон». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Марта 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
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    «Пари НН»

    Турнирное положение: после 18 туров «Пари НН» занимает 12-ю строчку в таблице РПЛ с 16 очками.

    Последние матчи: в товарищеской игре против «Химок» команда Виктора Гончаренко выиграла со счетом 3:1. Первый тайм остался за соперником, но после перерыва «Пари НН» смог забить трижды. Мячи на счету Весино, Александрова и Карапузова.

    Пари НН — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничьи с «Енисеем» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:3).

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    • Не сыграют: травмирован — Марадишвили (п).

    Состояние команды: зимой «Пари НН» отлично поработал на трансферном рынке и укрепил все линии за исключением вратарской. Были приобретен в центо обороны Агапов (ЦСКА), крайние защитник Кастильо и Крашевский.

    В проблемную линию атаки были куплены два сильных россиянина: Вячеслав Грулев из «Динамо» и Александр Кокшаров из «Краснодара». Также был подписан уругваец Тьяго Весино, неплохо выглядевший в товарищеских матчах, восстановился после травмы опорник Майга, который пропустил первую часть сезона.

    «Акрон»

    Турнирное положение: сейчас «Акрон» занимает 9-м место в таблице РПЛ с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: было поражение от «Урала» со счетом 2:4. Игра проходила в закрытом режиме и авторы голов неизвестны.

    До этого «Акрон» победил «Ростов» (1:0) и китайский «Шеньчжень» (1:0).

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    Не сыграют: травмирован — С.Бакаев (п), дисквалифицированы — Лончар (п), Данилин (п).

    Состояние команды: после мощной летней закупки «Акрон» ограничился зимой точечными приобретениями. За приличную сумму из сербской «Бачки Тополы» был выписан боснийский хавбек Ифет Дьяковац.

    Также был куплен румынский центральный защитник Йонцу Неделчару, который отлично смотрелся несколько лет назад в РПЛ в матчах за «Уфу». Из команды ушли опытный полузащитник Палиенко и нападающий Тимошенко, который оставался в тени Дзюбы.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья между этими командами со счетом 2:2

    • В 2023 году в товарищеском матче «Пари НН» и «Акрон» также не выявили победителя — 1:1

    • В 2022 году «Пари НН» победил со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 2,80, а на «Акрон» — 2,60, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

    Прогноз: после мощной зимней закупки Гончаренко, наконец, смог усилить нападение, где были огромные проблемы в первой части сезона. С Кокшаровым, Грулевым и Весино команда стала значительной сильнее.

    «Акрон» в первой части сезона играл в очень открытый и результативный футбол, часто заигрываясь и забывая об атаке. Главный тренер Тедеев часто повторял, что не допустит игры от обороны даже против фаворитов. Несмотря на отсутствие Лончара и Данилина свой гол «Акрон» забить должен.

    Основная ставка: обе забьют за 1,82.

    Прогноз: также можно попробовать чуть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,45.

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