АПЛ. «Ливерпуль» — главный претендент на титул?

«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы увеличили преимущество от «Арсенала» до 13 очков. В топ-5 вернулся «Челси», «Ман Юнайтед» подтянулся к «Тоттенхэму», а в зоне вылета — без изменений.

Изменения в турнирной таблице

На две строчки вверх поднялся «Челси», расположившись на 5 месте, «аристократы» обошли в турнирной таблице «Ньюкасла» и «Борнмут», которые расположились на 6 и 7 местах соответственно.

На одну ступеньку вверх поднялись «Брайтон» (8 место) и «Фулхэм» (9 место), опередив «Астон Виллу», которая занимает 10 позицию в АПЛ.

Местами в турнирной таблице поменялись «Кристал Пэлас» (12 строчка) и «Тоттенхэм» (13 строчка).

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» потерял несколько позиций, заняв 16 место, пропустив вперед «Ман Юнайтед» и «Вест Хэм», которые расположились на 14 и 15 строчках соответственно.

Зона Лиги чемпионов

До окончания сезона командам осталось сыграть 11 туров. О главном претенденте на титул говорить пока рано, однако в чемпионской гонке уверенно лидирует «Ливерпуль», который набрал 67 очков после 28 сыгранных матчей.

В рамках минувшего игрового дня «мерсисайдцы» на своём поле переиграли «Ньюкасл», отправив в сетку ворот соперника два безответных мяча. В составе «Ливерпуля» голами отметились Доминик Собослаи и Алексис МакАллистер.

«Ноттингем Форест» — «Арсенал» globallookpress.com

На втором месте расположился «Арсенал», у «канониров» в активе 54 пункта. Лондонский клуб не смог распечать ворота «Ноттингем Фореста» (0:0). Оба клуба набрали по очку, к слову «лесники» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают третье место, аккумулировав 48 баллов.

В лигочемпионскую четвёрку входит «Манчестер Сити», «горожане» с минимальным счетом переиграли «Тоттенхэм» (1:0). Единственный и победный гол на 12-й минуте встречи забил Эрлинг Холанд. Таким образом МС набрал 47 очков.

Лига Европы и Лига конференций

В топ-5 чемпионата вернулся «Челси», лондонцы сейчас занимают строчку, которая может дать возможность выступить в Лиге Европы сезона 2025/2026.

В 27 туре внутреннего первенства «аристократы» разгромили «Саутгемптон» (4:0). Точными ударами в составе команды из Лондона отметились Кристофер Нкунку, Педру Нету, Леви Колвилл и Марк Кукурелья.

«Челси» после этой победы набрал 46 очков, ниже в таблице расположился «Ньюкасл», у которого 44 балла. «Сороки» занимают 6 место, которое даёт путёвку в Лигу конференций.

Вне зоны еврокубков

За 11 туров до окончания сезона в АПЛ вне зоны еврокубков находятся два топ-клуба. Это «Тоттенхэм», который занимает 13 место и «Манчестер Юнайтед» — на 14 строчке, оба клуба набрали по 33 пункта.

«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» globallookpress.com

К слову, «красные дьяволы» смогли одержать трудную победу в матче против «Ипсвича» (3:2). Победный мяч в составе МЮ на 47-й минуте забил Харри Магуайер.

Зона вылета

Главный претендент на понижение в классе «Саутгемптон», у которого 9 очков и 20 место. От спасительного 17 места, которое на данный момент занимает «Вулверхэмптон», «святые» отстаютна 13 баллов.

В зоне вылета также расположились «Лестер» и «Ипсвич», у которых по 17 пунктов. Оба клуба потерпели фиаско в 27 туре чемпионата Англии.

Тур № 28

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 8 по 10 марта.

Программу 28 тура откроет матч с участие команд топ-4: «Ноттингем Форест» 8 марта примет «Ман Сити».

Лидер чемпионской гонки «Ливерпуль» сыграет дома против «Саутгемптона», игра запланирована на 8 марта.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В воскресенье, 9 марта «Челси» на своём поле примет «Лестер». «Борнмут» на выезде сразится с «Тоттенхэмом».

В центральном матче тура сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», соперники встретятся 9 марта.