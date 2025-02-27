«Шпоры» не дожали. «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм», но концовка заставила Гвардиолу поволноваться

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за титул, добыв непростую победу в гостях у «Тоттенхэм Хотспур» (1:0). Единственный гол забил Эрлинг Холанн, для которого этот мяч стал 20-м в сезоне Премьер-лиги. Однако, несмотря на тотальное доминирование в первом тайме, «горожане» едва не упустили победу в компенсированное время.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Манчестер Сити 0:1 Гол: 0:1 Эрлинг Холанд (12') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Дестини Удоджи (Джед Спенс, 67'), Педро Порро, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 67'), Джеймс Мэддисон (Тимо Вернер, 82'), Бреннан Джонсон, Матис Тель (Деян Кулушевски, 66'), Вильсон Одобер (Сон Хын Мин, 67') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Савиньо (Джеймс Макати, 90'), Матео Ковачич (Илкай Гюндоган, 90'), Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Джек Грилиш, 90'), Омар Мармуш (Филип Фоден, 74'), Николас Гонсалес (Бернарду Силва, 74'), Матеус Нунес Предупреждения: Родриго Бентанкур (31'), Джеймс Мэддисон (57'), Папе Сарр (87')

«Сити» доминирует и забивает

С первых минут команда Хосепа Гвардиолы демонстрировала высокий темп и нацеленность на атаку. На острие вышел Холанн, по флангам ему помогали Жереми Доку и Савио, а чуть глубже действовал Омар Мармуш, который быстро адаптировался после перехода из «Айнтрахта».

Превосходство «Сити» в контроле мяча и позиционных атаках вскоре привело к забитому голу. На 25-й минуте Мармуш элегантно ушел от Кевина Дансо, после чего мяч оказался у Савио. Бразилец нашел Холанна, который сразу же перевел на левый фланг на Доку. Бельгиец легко разобрался с Педро Порро и прострелил в центр штрафной, где после рикошета мяч отскочил прямо к Холанну. Норвежец находился в нескольких метрах от ворот и без проблем отправил мяч в сетку — 1:0.

«Сити» продолжал давить. Доку был неудержим на фланге, раз за разом оставляя Порро не у дел. Он успел создать несколько опасных моментов: сначала прострелил на Холанна, но тот пробил прямо в Гильермо Викарио, а затем вывел на ударную позицию Савио — бразилец пробил выше ворот. Зато классно обработал мяч, в стиле Рияда Мареза!

«Тоттенхэм» выглядел потерянным. Подопечные Энджа Постекоглу почти не держали мяч и лишь изредка выбирались в контратаки. Единственный момент у хозяев в первом тайме случился после подачи углового — Кевин Дансо пробил головой, но Эдерсон в прыжке перевел мяч на угловой.

При счете 0:1 болельщики «Тоттенхэма» встретили свистом свисток на перерыв — их команда практически ничего не показала в атаке.

«Тоттенхэм» просыпается, но не забивает

После перерыва игра изменилась. «Шпоры» добавили в агрессии, начав прессинговать выше и активнее вступать в единоборства. Джеймс Мэддисон стал чаще брать инициативу на себя, а «Сити» больше концентрировался на обороне, чем на контроле игры.

Первые намеки на опасность у ворот гостей появились после кроссов Порро — один из них едва не замкнул Вильсон Одобер, но ему не хватило пары сантиметров. Постекоглу усилил атаку заменами: на поле появились Сон Хын Мин, Деян Кулушевски и Джед Спенс.

Особенно заметно повлиял на игру Сон. Он добавил движению «Тоттенхэма» остроты, но долгое время его проходы не приносили серьезных угроз. Однако на 85-й минуте он получил шанс: Бреннан Джонсон прорвался по флангу и прострелил в штрафную, где Сон пробил в касание — Эдерсон спас команду, прямо как в праймовые годы.

Драматичная концовка: отмененный гол Холанна и момент Сарра

Основное время матча подходило к концу, и «Сити» мог снять все вопросы. В одном из эпизодов Холанн отправил мяч в ворота, но арбитры потратили несколько минут на просмотр VAR. В итоге гол был отменен из-за игры рукой, и счет остался 1:0.

Эта ситуация стала точкой кипения. «Тоттенхэм» сразу же провел атаку, которая могла спасти команду от поражения. На 98-й минуте Педро Порро навесил в штрафную, мяч был сброшен дальше, и Пап Сарр оказался в отличной позиции. Однако сенегалец не сумел должным образом обработать мяч и пробил выше ворот.

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После этого эпизода арбитр дал финальный свисток — «Сити» выдохнул с облегчением.

Что дальше?

«Манчестер Сити» поднялся в топ-4, но игра показала, что команда по-прежнему нестабильна. Первый тайм был практически идеальным, но после перерыва снова возникли проблемы с контролем игры. И это с полуторным составом «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» же показал, что даже без нескольких лидеров может доставить проблемы топ-клубам. Однако если команда Постекоглу хочет бороться за места в Лиге чемпионов, ей нужно решать проблему реализации моментов. С каждым проигранным матчем путёвка в еврокубки становится всё более призрачной.