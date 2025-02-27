«Шпоры» не дожали. «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм», но концовка заставила Гвардиолу поволноваться

«Сити» доминирует и забивает
С первых минут команда Хосепа Гвардиолы демонстрировала высокий темп и нацеленность на атаку. На острие вышел Холанн, по флангам ему помогали Жереми Доку и Савио, а чуть глубже действовал Омар Мармуш, который быстро адаптировался после перехода из «Айнтрахта».
Превосходство «Сити» в контроле мяча и позиционных атаках вскоре привело к забитому голу. На 25-й минуте Мармуш элегантно ушел от Кевина Дансо, после чего мяч оказался у Савио. Бразилец нашел Холанна, который сразу же перевел на левый фланг на Доку. Бельгиец легко разобрался с Педро Порро и прострелил в центр штрафной, где после рикошета мяч отскочил прямо к Холанну. Норвежец находился в нескольких метрах от ворот и без проблем отправил мяч в сетку — 1:0.
«Сити» продолжал давить. Доку был неудержим на фланге, раз за разом оставляя Порро не у дел. Он успел создать несколько опасных моментов: сначала прострелил на Холанна, но тот пробил прямо в Гильермо Викарио, а затем вывел на ударную позицию Савио — бразилец пробил выше ворот. Зато классно обработал мяч, в стиле Рияда Мареза!
«Тоттенхэм» выглядел потерянным. Подопечные Энджа Постекоглу почти не держали мяч и лишь изредка выбирались в контратаки. Единственный момент у хозяев в первом тайме случился после подачи углового — Кевин Дансо пробил головой, но Эдерсон в прыжке перевел мяч на угловой.
При счете 0:1 болельщики «Тоттенхэма» встретили свистом свисток на перерыв — их команда практически ничего не показала в атаке.
«Тоттенхэм» просыпается, но не забивает
После перерыва игра изменилась. «Шпоры» добавили в агрессии, начав прессинговать выше и активнее вступать в единоборства. Джеймс Мэддисон стал чаще брать инициативу на себя, а «Сити» больше концентрировался на обороне, чем на контроле игры.
Первые намеки на опасность у ворот гостей появились после кроссов Порро — один из них едва не замкнул Вильсон Одобер, но ему не хватило пары сантиметров. Постекоглу усилил атаку заменами: на поле появились Сон Хын Мин, Деян Кулушевски и Джед Спенс.
Особенно заметно повлиял на игру Сон. Он добавил движению «Тоттенхэма» остроты, но долгое время его проходы не приносили серьезных угроз. Однако на 85-й минуте он получил шанс: Бреннан Джонсон прорвался по флангу и прострелил в штрафную, где Сон пробил в касание — Эдерсон спас команду, прямо как в праймовые годы.
Драматичная концовка: отмененный гол Холанна и момент Сарра
Основное время матча подходило к концу, и «Сити» мог снять все вопросы. В одном из эпизодов Холанн отправил мяч в ворота, но арбитры потратили несколько минут на просмотр VAR. В итоге гол был отменен из-за игры рукой, и счет остался 1:0.
Эта ситуация стала точкой кипения. «Тоттенхэм» сразу же провел атаку, которая могла спасти команду от поражения. На 98-й минуте Педро Порро навесил в штрафную, мяч был сброшен дальше, и Пап Сарр оказался в отличной позиции. Однако сенегалец не сумел должным образом обработать мяч и пробил выше ворот.
После этого эпизода арбитр дал финальный свисток — «Сити» выдохнул с облегчением.
Что дальше?
«Манчестер Сити» поднялся в топ-4, но игра показала, что команда по-прежнему нестабильна. Первый тайм был практически идеальным, но после перерыва снова возникли проблемы с контролем игры. И это с полуторным составом «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм» же показал, что даже без нескольких лидеров может доставить проблемы топ-клубам. Однако если команда Постекоглу хочет бороться за места в Лиге чемпионов, ей нужно решать проблему реализации моментов. С каждым проигранным матчем путёвка в еврокубки становится всё более призрачной.