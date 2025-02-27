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    «Спартак» победил «Спартак-2» в товарищеском матче

    «Спартак» — «Спартак-2»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В турецком Белеке в товарищеском матче встречались основной состав «Спартака» и резервная команда.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    Со счетом 2:1 победу одержали старшие футболисты.

    За «Спартак» голы забивали Руслан Литвинов и Пабло Солари, аргентинец также отметился результативной передачей. В составе «Спартака-2» мяч на счету Руслана Войцеховского.

    Товарищеский матч
    «Спартак» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 Литвинов (18, Солари, угловой). 2:0 Солари (48, Хлусевич). 2:1 Войцеховский (59)«Спартак»: Помазун (Довбня, 43), Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Литвинов, Зобнин (к), Пруцев, Медина, Солари, Гарсия«Спартак-2»: Фадеев, Петин (к), Курошев, Крутовских, Иванников, Столяров, Кобылин, Криушичев (Посмашный, 30), Пополитов (Гуляев, 49), Гурылев, Филёв (Войцеховский, 47)

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