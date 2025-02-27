«Спартак» — «Спартак-2»: счет матча 2:1, обзор голов

Возьмет ли «Вест Хэм» верх над «Лестером»? «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки 2.02

«Милан» столкнется с проблемами в матче с «Болоньей» «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки 3.30