«Спартак» — «Спартак-2»: счет матча 2:1, обзор голов

Руслан Литвинов Фото: globallookpress.com
Со счетом 2:1 победу одержали старшие футболисты.
За «Спартак» голы забивали Руслан Литвинов и Пабло Солари, аргентинец также отметился результативной передачей. В составе «Спартака-2» мяч на счету Руслана Войцеховского.
Товарищеский матч
«Спартак» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 Литвинов (18, Солари, угловой). 2:0 Солари (48, Хлусевич). 2:1 Войцеховский (59)«Спартак»: Помазун (Довбня, 43), Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Литвинов, Зобнин (к), Пруцев, Медина, Солари, Гарсия«Спартак-2»: Фадеев, Петин (к), Курошев, Крутовских, Иванников, Столяров, Кобылин, Криушичев (Посмашный, 30), Пополитов (Гуляев, 49), Гурылев, Филёв (Войцеховский, 47)