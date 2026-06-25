26 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы минувший сезон провели неудачно. Команда вылетела в первый дивизион, хоть и активно включилась весной.
При этом «Сочи» на 4 очка отстал от зоны стыков. Вот только забили южане лишь 29 мячей в 30 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда Игоря Осинькина провела не столь удачно. Сочинцы расписали мировую с «Ахматом» (1:1).
До того команда достойно уступила «Зениту» (1:2). А вот поединок с «Оренбургом» завершился ярким успехом (3:1).
В своих последних матчах «Сочи» не блистал стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, зато были обыграны «Оренбург» и «Крылья Советов».
Состояние команды: в новом сезоне перед Осинькиным поставлена задача вернуться в высший свет. Ресурсы для этого у южан наличествуют.
Южане традиционно успешно противостоят «канонирам». Сочинцы в пяти последних очных поединках четырежды обыграли туляков. Вот только команду Осинькина покинули некоторые ведущие игроки.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» прошедший сезон никак не могут записать себе в актив. Команда заняла 13 место в турнирной таблице первой лиги.
Причем «Арсенал» Тула забил 42 мяча в ворота соперников. А вот пропустила команда 44 раза в 34 поединках первенства. Да и игра команды временами смотрелась бледно.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» в спарринге не смогли одолеть костромской «Спартак» (1:1).
Несколько ранее команда была бита «Волгой» (1:2). А вот поединок с «Родиной» еще в рамках минувшего первенства завершился болезненной коллизией (1:4).
Два летних контрольных поединка «Арсенал» Тула провел не столь продуктивно. Дмитрию Гунько предстоит строить новый коллектив.
Состояние команды: «Канониры» летом существенно обновляются в кадровом плане. Должен добавить креатива опытный хавбек Илья Жигулёв.
Команда не может победить еще с конца марта. Тем не менее, в нынешней диспозиции «канониры» не собираются отдавать инициативу недавнему полпреду элитного дивизиона.
«Канониры» уже почувствовали ритм игры в первых спаррингах. Туляки уже в накате, и уж точно дадут бой сочинцам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.64, успех соперника — в 5.60.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.15 и 1.70.
Прогноз: Туляки уже оббились в контрольных матчах, тогда как сочинцы при Осинькине заметно прибавили, и явно способны на дальнейший прогресс.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.96.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Канониры» не побеждают еще с конца марта
- Обе команды имеют заметные сложности в созидательном плане
- «Арсенал» Тула в двух контрольных матчах добыл лишь одну ничью
- «Сочи» только начинает свою серию спаррингов
- «Канониры» уже почти 6 лет не обыгрывают южан