Аморим — о Доргу: Критики скажут, что он недостаточно опытен для Премьер-лиги, но я так не считаю

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Мы контролировали игру, с первых минут я почувствовал, что игроки стараются, и нам удалось забить два гола.

Удаление немного изменило ход игры, но поддержка болельщиков очень помогла, мы полностью заслужили три очка. Бывают по-настоящему тяжелые моменты, но это нормально в любой профессии, нужно их перетерпеть.

Игроки могут ошибаться, как Патрик Доргу. В эпизоде с удалением он хотел сыграть в мяч. Он готов к АПЛ. На прошлой неделе он хорошо сыграл против "Эвертона". Критики скажут, что он недостаточно опытен для Премьер-лиги, но я так не считаю», — цитирует Аморима BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Манчестер Юнайтед» теперь 33 очка и 14-я позиция в турнирной таблице. У «Ипсвича» 17 баллов и 18-е место.