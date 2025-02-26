Сакки раскритиковал руководство «Милана»

Легендарный тренери сборной Италиираскритиковал нынешнее руководство россонери и призвал его внимательнее относится к покупке футболистов.

«Послушайте, с этим "Миланом" может произойти все что угодно. Против "Торино" (1:2) я не видел команды. Если бы я был болельщиком "Болоньи", я бы подумал: "Если мы не выиграем у Милана сейчас, то когда же мы это сделаем?"

Одна из самых важных вещей для тренера в футболе — иметь надежное, способное и вовлеченное руководство клуба. Я не думаю, что у Консейсау это есть.

Тот факт, что они купили около двадцати игроков, звучит для меня очень плохо. Прежде всего, нужно иметь четкое представление и работать с этим. Если вы подписываете игроков только из-за их имен, у вас мало надежды», — рассказал Сакки Corriere della Sera.

Календарь и таблица Серии А

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведет против «Болоньи» 27 февраля. Это будет перенесенная игра 9-го тура.