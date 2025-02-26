Грулев объяснил причину перехода в «Пари НН»

Нападающий «Пари НН»прокомментировал свой переход в стан нижегородцев из

«Из-за травмы летом трансфер не сложился. Зимой, увидев интерес, недолго думая, согласился. "Динамо" для меня не пустое место и было непросто делать такой шаг. Надеюсь оправдать ожидания и проявить себя с положительной стороны», — рассказал Грулев в соцсети.

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В январе 2025 года стало известно о трансфере 25-летнего Грулева из «Динамо» М в «Пари НН». Нападающий заключил контракт на 2,5 года. В этом сезоне он провел за бело-голубых 8 матчей и забил один мяч.