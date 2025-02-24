Оуэн: «Ливерпуль» был абсолютно блестящим в этом сезоне и заслуживает быть на вершине

Экс-нападающий сборной Англии, «Реала» и «Ливерпуля»прокомментировал текущее положение команд в таблице АПЛ.

«Понимаю, что у "Арсенала" травмы, но вы играете дома против "Вест Хэма", и у вас все еще хорошая команда. Можно было подумать, что они найдут варианты победить, но вратарь "Вест Хэма" стоял без дела.

Это разочаровывает болельщиков "Арсенала", и теперь им придется надеяться на помощь других команд. "Ливерпуль" был абсолютно блестящим в этом сезоне, никто не может отрицать, что они заслуживают быть на вершине», — цитирует Оуэна Football365.

Календарь и таблица АПЛ

После 26-го тура «Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, победив «Манчестер Сити» (2:0). У команды теперь 64 очка. «Арсенал» уже отстает на 11 очков.