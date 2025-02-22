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    Артета: Я очень расстроен и очень зол одновременно

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Вест Хэма» (0:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Да, я очень расстроен и очень зол одновременно. Поздравляю "Вест Хэм" с победой. С нашей стороны было много моментов, которые не позволили нам набрать достаточный темп.

    Не было ощущения, что мы на должном уровне и соответствуем нашим стандартам. Это моя ответственность. Мы должны это изменить. Когда ты проигрываешь — значит, ты ошибся.

    Гонка за титул? Сейчас это не в наших руках. Меня очень-очень злит то, что мы упускаем шансы, которые были в наших руках», — цитирует Артету Football.London.

    У «Вест Хэма» стало 30 очков и 16-е место. В активе «Арсенала» 53 балла и вторая строчка.

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