Аморим прокомментировал возможное увольнение из «МЮ»

Наставник английского «Манчестер Юнайтед»рассказал, что готов принять решение клуба, если оно отправит его в отставку из-за плохих результатов клуба.

«Я принимаю это. Вы принимаете подобное, когда становитесь тренером. Но я искренне верю в то, что делаю. Знаю, что в таком клубе и при таком давлении ты всегда рискуешь. Осознаю это, но увольнение не самое главное из того, что меня беспокоит.

Проигрывать матчи — самая сложная часть моей работы, а не увольнение. Я просто хочу побеждать», — приводит слова Аморима Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «МЮ» идет лишь на 14-м месте в АПЛ с 29 очками после 24 туров. Аморим стал главным тренером манкунианцев в ноябре 2024 года.