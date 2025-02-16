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    Аморим прокомментировал возможное увольнение из «МЮ»

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    Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что готов принять решение клуба, если оно отправит его в отставку из-за плохих результатов клуба.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я принимаю это. Вы принимаете подобное, когда становитесь тренером. Но я искренне верю в то, что делаю. Знаю, что в таком клубе и при таком давлении ты всегда рискуешь. Осознаю это, но увольнение не самое главное из того, что меня беспокоит.

    Проигрывать матчи — самая сложная часть моей работы, а не увольнение. Я просто хочу побеждать», — приводит слова Аморима Mirror.

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    Сейчас «МЮ» идет лишь на 14-м месте в АПЛ с 29 очками после 24 туров. Аморим стал главным тренером манкунианцев в ноябре 2024 года.

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