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    Мартин Эдегор«Лестер» — «Арсенал». Онлайн
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    Постекоглу: Викарио готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

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    Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отметил, что голкипер «шпор» Гульельмо Викарио восстановился после травмы. Вратарь готов выйти на поле в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 16 февраля.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Вик — один из тех, кто вернулся раньше срока. Он очень хорошо тренировался вне команды в течение двух недель. За последние 10 дней он снова влился в команду и полностью погрузился в тренировки, так что он в хорошей форме, а это значит, что он будет доступен для нас», — приводит слова Постекоглу сайт «Тоттенхэма».

    Викарио травмировал лодыжку в матче 12-го тура с «Манчестер Сити» (4:0) 23 ноября. В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей, в которых пропустил 15 голов и четырежды сыграл «на ноль».

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