Постекоглу: Викарио готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Тоттенхэма»отметил, что голкипер «шпор»восстановился после травмы. Вратарь готов выйти на поле в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 16 февраля.

«Вик — один из тех, кто вернулся раньше срока. Он очень хорошо тренировался вне команды в течение двух недель. За последние 10 дней он снова влился в команду и полностью погрузился в тренировки, так что он в хорошей форме, а это значит, что он будет доступен для нас», — приводит слова Постекоглу сайт «Тоттенхэма».

Викарио травмировал лодыжку в матче 12-го тура с «Манчестер Сити» (4:0) 23 ноября. В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей, в которых пропустил 15 голов и четырежды сыграл «на ноль».