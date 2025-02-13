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    Раньери: Мы должны быть максимально сосредоточены в матче с «Порту»

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    Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о предстоящем матче против «Порту».

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Я спросил ребят о некоторых вещах, которые останутся между нами. "Порту" — команда с отличным контролем мяча. У них есть несколько интересных игроков. Нам нужно провести отличный матч и не терять концентрацию.

    Мы должны быть максимально сосредоточены. Мы знаем, как они играют, и какие варианты могут использоваться для изменения игры. Нам следует действовать уверенно и надежно.

    Я хочу, чтобы "Рома" играла одинаково как дома, так и на выезде. Ребята упорно трудятся, чтобы выполнить мои требования. Мы пропускаем голы, потому что недостаточно хорошо прессингуем в нападении и полузащите.

    Когда мы сосредоточены на том, чтобы не позволять соперникам проводить контратаки, этого не случается, независимо от того, играем ли мы в три или четыре защитника.

    Проиграть 1:0 или 2:0 не имеет большого значения, если это не еврокубок. Мы ожидаем очень агрессивной игры от Порту», — цитирует Раньери Football Italia.

  • «Порту» — «Рома». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Рома»
  • Сегодня

    • Начало игры запланировано на 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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