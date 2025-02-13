«Порту» и «Рома» сыграют между собой в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Порту»

«Порту» занял 18-е место на общем этапе Лиги Европы, набрав 11 очков. «Драконы» одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 13 голов и пропустив 11 мячей в свои ворота.

На пути к плей-офф «Порту» обыграл такие команды, как «Хоффенхайм» (2:0), «Мидтьюлланн» (2:0) и «Маккаби» (1:0). Матчи с «Манчестер Юнайтед» (3:3) и «Андерлехтом» (2:2) завершились вничью, а «Будё-Глимт» (2:3), «Лацио» (1:2) и «Олимпиакосу» (0:1) «драконы» уступили.

В чемпионате Португалии «Порту» занимает третье место, набрав 43 очка в 21-м матче. В трех крайних турах команда из одноименного города сыграла вничью с «Санта-Кларой» (1:1), «Риу Аве» (2:2) и «Спортингом» (1:1), а общая серия без побед в турнире достигла пяти матчей.

«Рома»

«Рома» завершила общий этап Лиги Европы на 15-м месте, набрав 12 очков. Римская команда одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 10:6.

В первых пяти турах «Рома» одержала лишь одну победу — над киевским «Динамо» (1:0). Матчи с «Атлетиком» (1:1), «Юнионом» (1:1) и «Тоттенхэмом» (2:2) завершились вничью, а «Эльфсборгу» (0:1) римляне и вовсе проиграли. В трех оставшихся турах итальянский клуб обыграл «Брагу» (3:0) с «Айнтрахтом» (2:0) и уступил «АЗ Алкмар» (0:1).

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка в 24-х матчах. В крайнем туре «желто-красные» минимально обыграли в гостях «Венецию» (1:0), продлив серию без поражений до восьми встреч.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой летом 2021 года в рамках товарищеского матча, который завершился со счетом 1:1.

До этого «Порту» и «Рома» четырежды играли в Лиге Чемпионов. Португальский клуб одержал две победы, римляне оказались сильнее в одной встрече и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Рома» с коэффициентом 1.90.