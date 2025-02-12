«Брюгге» — «Аталанта»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы забили Ферран Жутгла на 15-й минуте и Хокан Нильссон на 90+4-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Аталанты» записал на свой счет Марио Пашалич на 41-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
Брюгге — Аталанта 2:1
Голы: 1:0 Ферран Жуджла (15'), 1:1 Марио Пашалич (41'), 2:1 Густаф Нильссон (пенальти) (90 + 4') Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Чемсдин Талби (Юго Сике, 86'), Христос Дзолис (Густаф Нильссон, 70'), Ферран Жуджла (Уго Ветлесен, 86'), Ардон Ясари Аталанта: Эдерсон, Руй Патрисиу, Давиде Дзаппакоста (Марко Палестра, 86'), Рауль Белланова (Хуан Куадрадо, 63'), Берат Джимсити, Исак Хин, Стефан Пош (Рафаэл Толой, 71'), Шарль Де Кетеларе, Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 63'), Мартен де Рон, Матео Ретеги (Марко Брешианини, 71') Предупреждения: Рафаэл Толой (90 + 1'), Хуан Куадрадо (90 + 2'), Исак Хин (90 + 2')
Ответный матч между этими командами состоится 18-го февраля в Бергамо (Италия).