8 февраля на «Карло Кастеллани»приметв рамках поединка 24-го тура Серии А Италии. Начало встречи в 20:00 по мск.

«Эмполи» проиграл 3 матча из 4 последних, в том числе встречи с «Интером»(1:3) и «Ювентусом» (1:4). Последний раз хозяева побеждали 8 декабря. «Милан» выиграл 3:1 у «Ромы» и прошел в полуфинал Кубка Италии, а перед этим отобрал очки у «Интера» (1:1) в Серии А.

«Россонери» наверняка захотят продлить свою беспроигрышную серию. На это у них есть все шансы, так как в трех последних встречах с «Эмполи» они выиграли всухую.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.82. Букмекеры считают «Милан» фаворитом поединка за 1.67, тогда как на победу «Эмполи» ставки принимаются с коэффициентом 5.50.

ИИ согласен с букмекерами и ожидает победы «Милана» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эмполи» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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