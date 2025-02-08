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    «Эмполи» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Эмполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    8 февраля на «Карло Кастеллани» «Эмполи» примет «Милан» в рамках поединка 24-го тура Серии А Италии. Начало встречи в 20:00 по мск.

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    «Эмполи» проиграл 3 матча из 4 последних, в том числе встречи с «Интером»(1:3) и «Ювентусом» (1:4). Последний раз хозяева побеждали 8 декабря. «Милан» выиграл 3:1 у «Ромы» и прошел в полуфинал Кубка Италии, а перед этим отобрал очки у «Интера» (1:1) в Серии А.

    «Россонери» наверняка захотят продлить свою беспроигрышную серию. На это у них есть все шансы, так как в трех последних встречах с «Эмполи» они выиграли всухую.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

    • Букмекеры считают «Милан» фаворитом поединка за 1.67, тогда как на победу «Эмполи» ставки принимаются с коэффициентом 5.50.

    • ИИ согласен с букмекерами и ожидает победы «Милана» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эмполи» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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