8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию в национальном чемпионате и только на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А тосканцы в чужих стенах потерпели разгром от «Ювентуса» (1:4).

Перед этим коллектив уже сумел набрать один балл, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на своем поле разошелся мировой с «Болоньей» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Исмаили, Анджорин, Фаццини, Вити, Сольбаккен, Эбуэи, Сазонов, Пеллегри, Хаас, дисквалифицирован — Малех.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» проиграл три раза, а в восьми последних матчах не знает побед.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть игра и состоится на их поле, ведь соперник имеет явное преимущество в классе и стремится поправить свое турнирное положение.

Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам 22-х поединков итальянского первенства набрал 35 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую строчку и на четыре очка отстает от зоны континентальных турниров, а также на семь от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Италии «россонери» на своем поле одержали победу над «Ромой» (3:1).

Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства довольствовался одним баллом, когда в своих стенах разошелся боевым миром в дерби с «Интером» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Хименес, Бондо, Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл лишь раз при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они превосходят соперника в классе, поэтому их перспективы на успех на самом деле хороши.

Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды и Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Эмполи» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» проиграл при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.60, победа «Эмполи» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей как «Эмполи», так и «Милана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30