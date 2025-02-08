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    Развит ли победный импульс «Милан»?

    «Эмполи» — «Милан». Гости прервали серию без побед, но выйдет ли у них продолжить выигрывать? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.82

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Милан»
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    Тиджани Рейндерс
    8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Февраля 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 16-ю позицию в национальном чемпионате и только на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Эмполи — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А тосканцы в чужих стенах потерпели разгром от «Ювентуса» (1:4).

    Перед этим коллектив уже сумел набрать один балл, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на своем поле разошелся мировой с «Болоньей» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Исмаили, Анджорин, Фаццини, Вити, Сольбаккен, Эбуэи, Сазонов, Пеллегри, Хаас, дисквалифицирован — Малех.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Эмполи» проиграл три раза, а в восьми последних матчах не знает побед.

    Это сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть игра и состоится на их поле, ведь соперник имеет явное преимущество в классе и стремится поправить свое турнирное положение.

    Себастьяно Эспозито — лучший бомбардир команды в Серии А с восемью голами.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам 22-х поединков итальянского первенства набрал 35 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает восьмую строчку и на четыре очка отстает от зоны континентальных турниров, а также на семь от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Италии «россонери» на своем поле одержали победу над «Ромой» (3:1).

    Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства довольствовался одним баллом, когда в своих стенах разошелся боевым миром в дерби с «Интером» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Хименес, Бондо, Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл лишь раз при одной ничьей и одном поражении.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они превосходят соперника в классе, поэтому их перспективы на успех на самом деле хороши.

    Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды и Серии А с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Эмполи» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» проиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.60, победа «Эмполи» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в четырех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей как «Эмполи», так и «Милана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Развит ли победный импульс «Милан»?
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