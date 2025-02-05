Спортдиректор «Наполи» — о трансфере Хвичи: Не то чтобы нас шантажировали, но почти

Спортивный директорвысказался о переходе полузащитникаиз неаполитанского клуба в

«Мы благодарны Хвиче за все, что он сделал за эти годы. Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы были вынуждены заключить эту сделку в январе. Не то чтобы нас шантажировали, но почти.

"Наполи" пытался найти замену игроку, но в январе сложно подписать сильного футболиста, а некоторые аспекты не соответствовали нашим ценностям, особенно в плане зарплат.

Квара работал над переходом в ПСЖ с мая. Мы не хотели терять футболиста после тяжелого года, мы предложили ему максимально допустимую зарплату, но не преуспели.

Когда человек хочет уйти, сложно его переубедить. Попытаться можно, но если не удастся — зачем держать того, кто не хочет тут быть?» — сказал Джованни Манна журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, что Кварацхелия пополнил состав ПСЖ по ходу нынешнего сезона. Грузинский полузащитник успел провести за парижан 3 матча во всех турнирах и отметился 1-й результативной передачей.