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    Спортдиректор «Наполи» — о трансфере Хвичи: Не то чтобы нас шантажировали, но почти

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    Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна высказался о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из неаполитанского клуба в ПСЖ.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Мы благодарны Хвиче за все, что он сделал за эти годы. Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы были вынуждены заключить эту сделку в январе. Не то чтобы нас шантажировали, но почти.

    "Наполи" пытался найти замену игроку, но в январе сложно подписать сильного футболиста, а некоторые аспекты не соответствовали нашим ценностям, особенно в плане зарплат.

    Квара работал над переходом в ПСЖ с мая. Мы не хотели терять футболиста после тяжелого года, мы предложили ему максимально допустимую зарплату, но не преуспели.

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    • Когда человек хочет уйти, сложно его переубедить. Попытаться можно, но если не удастся — зачем держать того, кто не хочет тут быть?» — сказал Джованни Манна журналисту Джанлуке Ди Марцио.

    Напомним, что Кварацхелия пополнил состав ПСЖ по ходу нынешнего сезона. Грузинский полузащитник успел провести за парижан 3 матча во всех турнирах и отметился 1-й результативной передачей.

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