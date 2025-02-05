«Аталанта» — «Болонья»: счет матча 0:1, обзор гола

«Болонья» Фото: globallookpress.com
Команды долго не могли открыть счет, но на 80-й минуте Сантьяго Кастро смог поразить ворота хозяев и принес победу гостям.
Футбол. Италия. Кубок
Аталанта — Болонья 0:1
Гол: 0:1 Сантьяго Кастро (80') Аталанта: Руй Патрисиу, Эдерсон, Рафаэл Толой (Стефан Пош, 72'), Исак Хин, Берат Джимсити, Рауль Белланова, Давиде Дзаппакоста (Хуан Куадрадо, 59'), Мартен де Рон, Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 59'), Шарль Де Кетеларе (Марко Брешианини, 66'), Матео Ретеги (Дэниел Мальдини, 59') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Эмиль Хольм, Джованни Фаббиан (Никола Моро, 66'), Томмазо Побега (Николо Казале, 78'), Ремо Фройлер, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 78'), Дан Ндой, Йенс Одгор (Benjamin Dominguez, 41') Предупреждения: Эмиль Хольм (67'), Мартен де Рон (90 + 2'), Дан Ндой (90 + 2')
Благодаря этой победе «Болонья» вышла в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с сильнейшим в паре «Ювентус» — «Эмполи».