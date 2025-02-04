Гурцкая: У Карпина последние 12 туров в «Ростове»

Футбольный агентотметил, чтонамерен покинуть «Ростов». Это случится после завершения нынешнего сезона.

«Можно я дам прогноз? Свой. Это не инсайд никакой. Просто прогноз. Что у Валеры последние 12 туров в "Ростове". Ну и я Кубок не считаю. Вот этот сезон он доиграет, я думаю, что он из "Ростова" уйдёт. Ну потому что это действительно накопленная усталость. Как бы это просто я так со стороны смотрю, Валера хочет поработать в команде, которая за что-то боролась бы гарантированно, не случайно, потому что сейчас он на пике своей тренерской формы, ну то есть он в идеальном возрасте», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» после 18 туров идет 7-м в таблице. В активе команды 26 набранных очков.