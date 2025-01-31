Мусаев: Галицкий всегда поддерживает, особенно во время неудачных отрезков

Главный тренер «Краснодара»рассказал о поддержке со стороны владельца клуба

«От Сергея Николаевича всегда была большая поддержка. Всегда, в любой момент. Если есть какой‑то неудачный матч, или неудачный отрезок, он всегда будет поддерживать.

А когда дела идут хорошо, он, наоборот, больше находится в стороне. Но я всегда знаю, что он рядом. Много лет вместе работаем, еще с академии.

Здесь я чувствую себя как дома, и чувствую поддержку не только от Сергея Николаевича, но и от всего руководства.

У нас достаточно хорошие отношения: мы не друзья, не товарищи, но все, что касается работы, взаимного уважения, всё это на высоком уровне. Даже когда работал в Азербайджане, у нас оставался определенный контакт, и я мог приехать, с тем же Владимиром Леонидовичем (Хашигом) пообедать, выпить кофе. Это отношение сохранялось, я и дорожу этим.

Я, конечно, меняюсь. С каждым годом становлюсь опытнее, думаю, я много вещей сделал лучше в своей работе. В планировании тренировочного процесса, в плане тактики и так далее. Мне кажется, я в этих моментах иду вперед.

А Сергей Николаевич глобально не поменялся. У него так же куча идей, куча эмоций. Думаю, он никогда не поменяется», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.