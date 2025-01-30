«Барселона» — «Аталанта»: счет матча 2:2, обзор гола

В матче последнего тура общего этапа Лиги чемпионовсыграли вничью 2:2.

В составе хозяев забили Ламин Ямаль и Рональд Араухо, а за гостей отличились Лоуренсо Эдерсон и Марио Пашалич.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Барселона — Аталанта 2:2 Голы: 1:0 Ламин Ямал (47'), 1:1 Эдерсон (67'), 2:1 Рональд Араухо (73'), 2:2 Марио Пашалич (79') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Эрик Гарсия (Пау Кубарси, 69'), Алекс Бальде, Френки де Йонг, Гави (Фермин Лопес, 69'), Педри (Марк Касадо, 80'), Ламин Ямал (Пау Виктор, 90'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 69') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Хуан Куадрадо, 77'), Рауль Белланова, Зеад Колашинац (Джорджио Скальвини, 55'), Исак Хин, Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе (Марко Брешианини, 87'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 77') Предупреждения: Зеад Колашинац (51'), Мартен де Рон (90 + 3'), Эдерсон (90 + 8')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Барселоны» в итоге 19 очков, второе место и выход в 1/8 финала. У «Аталанты» 15 баллов, девятая строчка и место в 1/16 финала.