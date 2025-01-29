В 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА встретятся. Встреча пройдет 29 января на стадионе «Арена МХП» и начнется в 23:00 мск.

«Штутгарт» хорошо проводит этот сезон и для него было бы наградой хотя бы продолжить битву за 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом туре клуб обыграл «Слован» 3:1 и продлил серию до двух матчей. Теперь у хозяев 10 очков и 24-е место. Ничья не гарантирует им место в топ-24 после этого тура.

ПСЖ смог вырвать волевую победу у «Ман Сити», выиграв на своем поле 4:2. Однако ситуация у «парижан» та же, что и у соперника — 10 очков. «Ман Сити» отстает всего на 2 пункта и для гарантии надо побеждать.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз , с которым можно ознакомиться здесь.

предложили прогноз , с которым можно ознакомиться здесь. Букмекеры дают такие котировки: 4.00 на «Штутгарт», 2.55 на ПСЖ, 2.50 на ничью.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу ПСЖ со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны статистика, стартовые составы и коэффициенты.

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