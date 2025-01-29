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    «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?

    «Штутгарт» — «ПСЖ». Обе команды могу как попасть в плей-офф, так и вылететь из Лиги чемпионов. Какая ставка окажется выигрышной? Расскажет прогноз экспертов на футбол LiveSport.Ru с коэффициентами 2.80 и 2.55

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «ПСЖ»
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    «ПСЖ»
    29 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Штутгарт» и «ПСЖ». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «ПСЖ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Швабы» сейчас имеют в своем активе 10 очков и идут на 24-м месте в турнирной таблице. Коллектив из Штутгарта забил 12 мячей, а пропустил 13.

    Штутгарт — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлой игре чемпионата страны «Штутгарт» проиграл «Майнцу» (0:2).

    До этого же подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Фрайбург» (4:0), «РБ Лейпциг» (2:1) и «Аугсбург» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов же немцы смогли переиграть «Слован» (3:1).

    Не сыграют: травмированы Джастин Диль, Дэн-Аксель Загаду, Эль Билал Туре, Александр Гросс, Лука Раймунд и Кристофер Оливье.

    Состояние команды: в чемпионате Германии «Штутгарт» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов и выступает достаточно уверенно.

    Что касается Лиги чемпионов, то только положительный исход поможет команде пробиться в плей-офф. Поражение же точно лишит шансов на проход дальше. Задача не из легких, но у «Штутгарта» сейчас хорошая форма.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: команда из Парижа тоже борется за то, чтобы пробиться в плей-офф.

    В настоящий момент у «красно-синих» 10 очков и 22-я строчка в турнирной таблице.

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    • Парижане смогли забить десять мячей, а в свои ворота пропустили 8.

    Последние матчи: в прошлом туре чемпионата команда из столицы Франции не смогла обыграть «Реймс» (1:1).

    До этого же парижский коллектив переиграл «Ланс» (2:1), «Сент-Этьен» (2:1) и «Монако» (1:0) в Суперкубке страны.

    В Лиге чемпионов же столичный коллектив оказался сильнее «Манчестер Сити» (4:2).

    Не сыграют: в лазарете только Ибраима Мбайе.

    Состояние команды: после перехода в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии армия болельщиков у этой команды еще больше возросла. Это отличная замена для ушедшего в «Реал» Килиана Мбаппе.

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    В чемпионате подопечные Луиса Энрике точно станут чемпионами, это даже не обсуждается, но уже давно их главной целью является Лига чемпионов. Тут «ПСЖ» точно не входит в когорту главных фаворитов.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» не проигрывает 12 матчей во всех турнирах

    • «Штутгарт» проиграл только 1 из последних 6 матчей

    • «ПСЖ» забивает на протяжении 10 матчей подряд

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.45, а победа «Штутгарта» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: «ПСЖ» сильнее своего соперника, должен побеждать и выходить в плей-офф.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 2.80.

    Прогноз: команды в последнее время прилично забивают, поэтому должны пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.55.

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    «Штутгарт» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 29.01.2025. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
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