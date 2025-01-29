Штутгарт
ПСЖ
«Штутгарт»
Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Швабы» сейчас имеют в своем активе 10 очков и идут на 24-м месте в турнирной таблице. Коллектив из Штутгарта забил 12 мячей, а пропустил 13.
Штутгарт — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлой игре чемпионата страны «Штутгарт» проиграл «Майнцу» (0:2).
До этого же подопечные Себастьяна Хёнесса переиграли «Фрайбург» (4:0), «РБ Лейпциг» (2:1) и «Аугсбург» (1:0).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В Лиге чемпионов же немцы смогли переиграть «Слован» (3:1).
Не сыграют: травмированы Джастин Диль, Дэн-Аксель Загаду, Эль Билал Туре, Александр Гросс, Лука Раймунд и Кристофер Оливье.
Состояние команды: в чемпионате Германии «Штутгарт» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов и выступает достаточно уверенно.
Что касается Лиги чемпионов, то только положительный исход поможет команде пробиться в плей-офф. Поражение же точно лишит шансов на проход дальше. Задача не из легких, но у «Штутгарта» сейчас хорошая форма.
«ПСЖ»
Турнирное положение: команда из Парижа тоже борется за то, чтобы пробиться в плей-офф.
В настоящий момент у «красно-синих» 10 очков и 22-я строчка в турнирной таблице.
Парижане смогли забить десять мячей, а в свои ворота пропустили 8.
Последние матчи: в прошлом туре чемпионата команда из столицы Франции не смогла обыграть «Реймс» (1:1).
До этого же парижский коллектив переиграл «Ланс» (2:1), «Сент-Этьен» (2:1) и «Монако» (1:0) в Суперкубке страны.
В Лиге чемпионов же столичный коллектив оказался сильнее «Манчестер Сити» (4:2).
Не сыграют: в лазарете только Ибраима Мбайе.
Состояние команды: после перехода в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии армия болельщиков у этой команды еще больше возросла. Это отличная замена для ушедшего в «Реал» Килиана Мбаппе.
В чемпионате подопечные Луиса Энрике точно станут чемпионами, это даже не обсуждается, но уже давно их главной целью является Лига чемпионов. Тут «ПСЖ» точно не входит в когорту главных фаворитов.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» не проигрывает 12 матчей во всех турнирах
- «Штутгарт» проиграл только 1 из последних 6 матчей
- «ПСЖ» забивает на протяжении 10 матчей подряд
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.45, а победа «Штутгарта» — в 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.
- 2.00Барселона — Аталанта: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 1.96Манчестер Сити — Брюгге: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.00Интер — Монако: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «ПСЖ» сильнее своего соперника, должен побеждать и выходить в плей-офф.
Ставка: победа «ПСЖ» за 2.80.
Прогноз: команды в последнее время прилично забивают, поэтому должны пробить тотал.
Ставка: тотал больше 3 за 2.55.