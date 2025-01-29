Колыванов: Будет позорно, если «Ман Сити» и ПСЖ не пройдут групповой этап

Известный российский специалистподелился ожиданиями от предстоящих матчей с участиемв заключительном 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Понятно, что "Манчестер Сити" и ПСЖ однозначно сильнее "Брюгге" и "Штутгарта". Однако всё упирается в один матч. Если бы команды играли как раньше, всё было бы по-другому.

Сейчас всё брошено на плаху — у "Сити" и ПСЖ остаётся последний шанс, чтобы выйти в плей-офф. Эти клубы сделают всё, чтобы пройти дальше. Будет позорно, если команды с такими бюджетами и игроками не пройдут групповой этап», — сказал Колыванов Чемпионату.

Напомним, что «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге» сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. ПСЖ сыграет против «Штутгарта», с прогнозом можно ознакомиться здесь.