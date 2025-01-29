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    Колыванов: Будет позорно, если «Ман Сити» и ПСЖ не пройдут групповой этап

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    Известный российский специалист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящих матчей с участием «Манчестер Сити» и ПСЖ в заключительном 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Понятно, что "Манчестер Сити" и ПСЖ однозначно сильнее "Брюгге" и "Штутгарта". Однако всё упирается в один матч. Если бы команды играли как раньше, всё было бы по-другому.

    Сейчас всё брошено на плаху — у "Сити" и ПСЖ остаётся последний шанс, чтобы выйти в плей-офф. Эти клубы сделают всё, чтобы пройти дальше. Будет позорно, если команды с такими бюджетами и игроками не пройдут групповой этап», — сказал Колыванов Чемпионату.

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  • Онлайн-трансляция последнего тура общего этапа Лиги Чемпионов
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    • Напомним, что «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге» сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. ПСЖ сыграет против «Штутгарта», с прогнозом можно ознакомиться здесь.

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