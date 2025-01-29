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    «Манчестер Сити» не станет щадить соперника

    «Манчестер Сити» — «Брюгге». «Горожане» должны сыграть лучший матч сезона, чтобы остаться в ЛЧ — на что сделать ставку в матче 29 января? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентами 1.96 и 3.20

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брюгге»
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    Кевин Де Брейне
    29 января в общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Брюгге». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Брюгге

    Брюгге

  • Брюгге
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: после 7 матчей команда Пепа Гвардиолы идет на 25-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8 очками и рискует не попасть в плей-офф.

    Последние матчи: в 7-м туре ЛЧ «Манчестер Сити» выдал увлекательный матч с «ПСЖ» с лихо закрученным сюжетом, но, к сожалению, уступил со счетом 2:4.

    Манчестер Сити — Брюгге: коэффициенты букмекеров

    К 53-й минуте «Манчестер Сити» вел со счетом 2:0 после голов Гриллиша и Холанна, но затем смог разбазарить свое преимущество, пропустив подряд четыре гола и поставил под серьезную угрозу выход в плей-офф турнира.

    В АПЛ был уверенно на своем поле обыгран «Челси» (3:1) и ранее «Ипсвич» (6:0) в гостях.

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    • Не сыграют: травмированы — Аке (з), Диаш (з), Доку (п), Родри (п), Бобб (п).

    Состояние команды: в последнее время «Манчестер Сити» почти пришел в себя и стал выдавать яркие матчи. Команда стала много забивать, почти вернулись на прежний уровень Фоден и Де Брейне, а с ними стал снова результативным Холанн.

    Тем менее, проблем у «горожан» еще хватает, проблемы сзади никуда не делись, а зимние новички пока не имеют право играть в Лиге чемпионов в отличие от АПЛ.

    «Брюгге»

    Турнирное положение: сейчас «Брюгге» располагается на 20-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 11 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Последние матчи: в 7-м туре ЛЧ «Брюгге» смог выстоять на своем поле в матче против «Ювентуса» (0:0). Игра получилась не самой зрелищной и почти без голевых моментов.

    «Брюгге» в основном сосредоточился на обороне собственных ворот, тогда как у «Ювентуса» ничего не получалось. В итоге скучная нулевая ничья практически без голевых шансов.

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    В чемпионате Бельгии была домашняя ничья с «Кортрейком» (1:1) и победа над «Беерсхотом» (4:2).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Ника Хайена идут на втором месте в национальном чемпионате, ведя плотную борьбу за золото с «Генком».

    В Лиге чемпионов дела у команды также идут неплохо, и она может при удачных раскладах оказаться в плей-офф, или в случае, если не проиграет «Манчестер Сити».

    Статистика для ставок

    • В 2021-м в рамках группового турнира «Ман Сити» выиграл со счетом 5:1

    • Матч в Брюгге также закончился разгромом хозяев (4:1)

    • В пяти последних матчах с учетом всех турниров «Ман Сити» забил 21 мяч, у «Брюгге» этот показатель равен 10 голам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,19, а на «Брюгге» — 15,5, ничью букмекеры оценивают в 8,30.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: «Манчестер Сити» некуда отступать, команда будет доминировать с первых минут, постараясь сделать задел в дебюте. Это не «Ювентус», который не особо умеет играть в позиционном нападении, тут будет полностью обложена штрафная площадь бельгийцев.

    Тем не менее, «Брюгге» получит шансы убежать, у них есть кому забивать (Ютгла, Ванакен, Тциолис), поэтому шансы будут помочь пробить тотал.

    Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,96.

    Прогноз: также попробовать рискнуть и заиграть исход с разгромом гостей.

    Дополнительная ставка: победа «Ман Сити» с форой — 3 за 3,20.

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