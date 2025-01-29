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    Заключительный тур Лиги Чемпионов. Онлайн

    Онлайн-трансляция последнего тура общего этапа Лиги Чемпионов

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    Сегодня в 23:00 стартуют матчи заключительного 8-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом всех игр можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матчей

    Кто уже вышел в 1/8 финала?

    Таких команд всего две — «Ливерпуль» и «Барселона».

    «Ливерпуль» может и вовсе закончить общий этап со стопроцентным результатом, если сегодня победит в гостях ПСВ. При этом даже ничья гарантирует команде Арне Слота первую строчку в таблице. «Барселона» может рассчитывать на первое место только в случае собственной победы над «Аталантой» дома и поражением «Ливерпуля» с нужной разницей мячей.

    «ПСВ» — «Ливерпуль»

    «Барселона» — «Аталанта»

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    Команды, которые точно сыграют минимум в 1/16 финала

    «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Милан», «Аталанта», «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик» уже ни при каких раскладах не выпадут из топ-24.

    «Жирона» — «Арсенал»
    «Интер» — «Монако»
    «Зальцбург» — «Атлетико»
    «Динамо» Загреб — «Милан»
    «Байер» — «Спарта»
    «Астон Вилла» — «Селтик»
    «Лилль» — «Фейеноорд»
    «Брест» — «Реал»
    «Боруссия» Д — «Шахтер»
    «Бавария» — «Слован»
    «Ювентус» — «Бенфика»

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  • 27/01/2025

    • Команды, которые претендуют на попадание в топ-24

    «ПСВ», «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Динамо» Загреб, «Шахтёр»

    Эти команды на данный момент занимают места с 19-го по 27-е. «Манчестер Сити» для того, чтобы выйти в плей-офф необходима только победа над «Брюгге», а «ПСЖ» устроит и ничья со «Штутгартом».

    «Манчестер Сити» — «Брюгге»
    «ПСЖ» — «Штутгарт»
    «Спортинг» — «Болонья»

    Кто уже точно не сыграет в плей-офф?

    «Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз» потеряли все шансы на попадание в топ-24 по итогам группового этапа.

    «Штурм» — «Лейпциг»
    «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогнозы на все матчи заключительного тура Лиги Чемпионов.

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