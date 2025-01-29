До матчей
Кто уже вышел в 1/8 финала?
Таких команд всего две — «Ливерпуль» и «Барселона».
«Ливерпуль» может и вовсе закончить общий этап со стопроцентным результатом, если сегодня победит в гостях ПСВ. При этом даже ничья гарантирует команде Арне Слота первую строчку в таблице. «Барселона» может рассчитывать на первое место только в случае собственной победы над «Аталантой» дома и поражением «Ливерпуля» с нужной разницей мячей.
Команды, которые точно сыграют минимум в 1/16 финала
«Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Милан», «Аталанта», «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик» уже ни при каких раскладах не выпадут из топ-24.
Команды, которые претендуют на попадание в топ-24
«ПСВ», «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Динамо» Загреб, «Шахтёр»
Эти команды на данный момент занимают места с 19-го по 27-е.
Кто уже точно не сыграет в плей-офф?
«Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз» потеряли все шансы на попадание в топ-24 по итогам группового этапа.
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