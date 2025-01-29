Сегодня в 23:00 стартуют матчи заключительного 8-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом всех игр можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матчей

Кто уже вышел в 1/8 финала?

Таких команд всего две — «Ливерпуль» и «Барселона».

«Ливерпуль» может и вовсе закончить общий этап со стопроцентным результатом, если сегодня победит в гостях ПСВ. При этом даже ничья гарантирует команде Арне Слота первую строчку в таблице. «Барселона» может рассчитывать на первое место только в случае собственной победы над «Аталантой» дома и поражением «Ливерпуля» с нужной разницей мячей.

«ПСВ» — «Ливерпуль»

«Барселона» — «Аталанта»

Команды, которые точно сыграют минимум в 1/16 финала

«Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Милан», «Аталанта», «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик» уже ни при каких раскладах не выпадут из топ-24.

«Жирона» — «Арсенал»

«Интер» — «Монако»

«Зальцбург» — «Атлетико»

«Динамо» Загреб — «Милан»

«Байер» — «Спарта»

«Астон Вилла» — «Селтик»

«Лилль» — «Фейеноорд»

«Брест» — «Реал»

«Боруссия» Д — «Шахтер»

«Бавария» — «Слован»

«Ювентус» — «Бенфика»

Команды, которые претендуют на попадание в топ-24

«ПСВ», «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Динамо» Загреб, «Шахтёр»

Эти команды на данный момент занимают места с 19-го по 27-е. «Манчестер Сити» для того, чтобы выйти в плей-офф необходима только победа над «Брюгге», а «ПСЖ» устроит и ничья со «Штутгартом» .

«Манчестер Сити» — «Брюгге»

«ПСЖ» — «Штутгарт»

«Спортинг» — «Болонья»

Кто уже точно не сыграет в плей-офф?

«Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз» потеряли все шансы на попадание в топ-24 по итогам группового этапа.

«Штурм» — «Лейпциг»

«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогнозы на все матчи заключительного тура Лиги Чемпионов.