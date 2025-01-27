Уокер: Выиграть Лигу чемпионов с «Миланом» — это мечта

Новичокдал комментарий по поводу перехода в миланский коллектив из

«Почему выбрал "Милан"? Из-за истории клуба и того проекта, о котором мне рассказал Златан Ибрагимович.

Выиграть Лигу чемпионов с "Миланом" — это мечта. Мне посчастливилось как выиграть этот трофей вместе с "Манчестер Сити", так и проиграть его. Я был и в той, и другой ситуации.

Гораздо лучше слышать аплодисменты в свой адрес, нежели аплодировать соперникам, но поговорим об этом позже, поскольку все зависит от нашего пути в Лиге чемпионов.

Что касается денежного бонуса, то я играю в футбол не ради денег, а из-за страсти к игре. Дела в "Ман Сити" шли не очень хорошо, и это одна из причин, почему я перешел в "Милан", чтобы играть больше и выигрывать много трофеев.

В "Сити" я выиграл 17 трофеев, и я не останавливаюсь на этом, хоть мне и 34 года. Я предпочитаю побеждать. Уверяю вас в этом», — приводит слова Уокера sempremilan.com.

В нынешнем сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.