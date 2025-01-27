Мусаев: Козлов показывает 100% самоотдачу каждый день и правильно реагирует на происходящее

Главный тренер «Краснодара»рассказал о том, как чувствует себя в условиях жесткой конкуренции в клубе полузащитник

«У нас большая конкуренция, в "Краснодаре" даже стиль отличается от того, что было в "Балтике". Козлов — молодец, правильно реагирует на происходящее, когда нужно, выходит на замену. Я не слышу от него никаких вопросов, он показывает стопроцентную самоотдачу каждый день.

Мы с ним говорим о том, где ему нужно прибавить. Ему буквально пару дней назад исполнилось 20 лет, он еще молод. Надеемся, что шаг за шагом он будет становиться сильнее», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Козлов стал футболистом «Краснодара» перед началом сезона. Всего 20-летний хавбек сыграл за команду 23 матча, забил 3 гола и сделал один ассист.