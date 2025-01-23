Агент Хусанова: Мы бы отказали любому клубу из России

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити», признался, что несколько лет назад у игрока была возможность перейти в

«Манчестер Сити» выкупил Хусанова у французского «Ланса» за 40 миллионов евро.

«Могу сказать, что мы бы отказали клубу из России в любом случае. Забавно, что запросы приходили и из ФНЛ. Спортивный директор "Алании" Тимур Демуров говорил: "У тебя интересный парень, а наш клуб как раз в РПЛ хочет выйти". Мы хорошо общаемся, но я объяснил, что тут без шансов.

До перехода в "Ланс" оставалось около трех недель, мы уже понимали, что Хусанов продолжит во Франции.

Сразу ответил: "Поздравляю, 'Алания' находится в компании крутых клубов". Тогда защитником интересовался "Фенербахче" и Саутгемптон»«, — приводит слова Хасбиуллина "Чемпионат".