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    Агент Хусанова: Мы бы отказали любому клубу из России

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    Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, признался, что несколько лет назад у игрока была возможность перейти в «Аланию».

    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов

    «Манчестер Сити» выкупил Хусанова у французского «Ланса» за 40 миллионов евро.

    «Могу сказать, что мы бы отказали клубу из России в любом случае. Забавно, что запросы приходили и из ФНЛ. Спортивный директор "Алании" Тимур Демуров говорил: "У тебя интересный парень, а наш клуб как раз в РПЛ хочет выйти". Мы хорошо общаемся, но я объяснил, что тут без шансов.

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    • До перехода в "Ланс" оставалось около трех недель, мы уже понимали, что Хусанов продолжит во Франции.

    Сразу ответил: "Поздравляю, 'Алания' находится в компании крутых клубов". Тогда защитником интересовался "Фенербахче" и Саутгемптон»«, — приводит слова Хасбиуллина "Чемпионат".

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