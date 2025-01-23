Агент: Батраков не сможет покинуть «Локомотив» зимой

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива», объяснил, почему игрок не сможет покинуть московский клуб во время зимней паузы в РПЛ.

«Зимой "Локомотиву" не может поступить предложение о покупке Батракова, потому что у Алексея не прописана сумма выкупа.

Клуб сегодня не готов рассматривать предложения. Как от них прозвучало, в это межсезонье они точно не будут рассматривать вариант продажи Батракова.

Пусть все идет своим чередом. Сначала мы закончим работу над новым контрактом, а уже потом будем смотреть. Пока рано о чем-то говорить. Еще идет работа над новым контрактом. Как только он будет подписан, все об этом узнают.

В новом контракте будет прописана сумма выкупа? Да, мы проговариваем этот пункт. Сумма выкупа будет только для ведущих европейских чемпионатов, топ-5.

Контракт — это большой документ, который затрагивает все пункты. В том числе и зарплату», — приводит слова Кузьмичева Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.