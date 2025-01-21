Орлов: Правильно, что оставили в «Зените» Вендела, а Клаудиньо тоже нужно продать

Комментаторотреагировал на новость, чтодо лета будет защищать цвета

«Зенит поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место — большие деньги заработаете. Это же логично.

Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений. Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает. Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в "Зените" ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: "Кто сильнейший в команде, ты?" Максим заметил: "Нет, Вендел". А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит.

Судьба Клаудиньо? По идее, "Зениту" тоже нужно его продать. Но найдется ли покупатель? Вот в чем вопрос. Тут все решает сумма трансфера. Отпустит ли его клуб?» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что бразилец Вендел по окончании сезона переберется в бразильский «Ботафого».