В рамках 21-го тура итальянской Серии Апроведут очную встречу в Милане, которая состоится 19 января в 22:45 по мск.

«Интер» пропустил два тура и потому сейчас отстает от «Наполи» в борьбе за лидерство. Сыграв 19 матчей, «нерадзурри» набрали 44 очка. Для миланцев это будет вторая домашняя игра в рамках Серии А. 15 января на «Джузеппе Меацца» «Интер» сыграл вничью 2:2 с «Болоньей».

«Эмполи» теряет очки пятый тур подряд. Клуб потерпел поражение в четырех из пяти случаев. Последним результатом стало домашнее поражение 1:3 от «Лечче». В 20 турах чемпионата гости набрали 20 очков. С этим результатом они занимают 14-е место, при этом от зоны вылета команду отделяет всего один пункт.

Прогнозы и ставки

На счету «Интера» четыре победы подряд в очных противостояниях с «Эмполи». Ни в одном из четырех матчей миланцы не пропускали.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.37 на победу «Интера», 5.30 на ничью и 8.80 на победу «Эмполи».

Эксперты LiveSport.Ru уверены в победе «Интера». Прогноз можно прочитать здесь.

уверены в победе «Интера». Прогноз можно прочитать здесь. ИИ не дает «Эмполи» никаких шансов, он прогнозирует победу «Интера» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Эмполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам