В воскресенье, 19 января, в поединке 21-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Эмполи». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: миланская команда продолжают борьбу за чемпионский титул в этом сезоне.

В настоящий момент действующие чемпионы имеют в своем активе 44 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

Миланцы смогли 48 раз отправить мяч в ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

Последние матчи: «черно-синие» в прошлом туре сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).

До этого же «желанная» смогла победить «Венецию» (1:0), «Кальяри» (3:0) и «Комо» (2:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также коллектив из Милана выиграл у «Аталанты» (2:0), но проиграл «Милану» (2:3) в Суперкубке страны.

Не сыграют: травмированы в стане «нерадзурри» Хакан Чалханоглу и Раффаэле Ди Дженнаро.

Состояние команды: «змеи», как и обычно, являются фаворитами Серии А. Сейчас «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на три балла, но имеет игру в запасе.

Безусловно, подопечные Симоне Индзаги хотят выиграть не только чемпионат, но и Кубок, а также побороться за Лигу чемпионов. Во всех этих турнирах у «Интера» есть отличные шансы.

«Эмполи»

Турнирное положение: команду из Эмполи можно назвать той, которая борется за выживание.

Сейчас в активе коллектива из одноименного города 20 очков и только 14-е место в турнирной таблице.

«Синие» смогли забить только 19 мячей, а пропустили целых 25.

Последние матчи: в прошлых турах «Эмполи» уступил «Лечче» (1:3) и поделил очки с «Венецией» (1:1).

До этого же подопечные Роберто Д’Аверсы проиграли «Дженоа» (1:2), «Аталанте» (2:3) и «Торино» (0:1).

Только перед этим команда смогла победить «Верону» (4:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Тайронн Эбюэхи, Николас Хаас, Ола Сольбаккен, Саба Сазонов и Пьетро Пеллегри.

Состояние команды: «Эмполи» сейчас играет не очень хорошо, поэтому и результата особо нет. Команды не может давно выиграть, что не может не сказываться.

Главной задачей «Эмполи» является сохранение прописки в элите и, по идее, команда должна справиться с этим заданием.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывает на протяжении 15 матчей Серии А

«Эмполи» не может победить на протяжении 5 матчей

В последнем очном матче в первом круге «Интер» разгромил «Эмполи» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.30, а победа «Эмполи» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Интер» в хорошей форме и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.20.

Прогноз: «Интер» играет результативно, поэтому предположим, что в общей сложности будет забито минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.