Интер
Эмполи
«Интер»
Турнирное положение: миланская команда продолжают борьбу за чемпионский титул в этом сезоне.
В настоящий момент действующие чемпионы имеют в своем активе 44 очка и занимают второе место в турнирной таблице.
Интер — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Миланцы смогли 48 раз отправить мяч в ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.
Последние матчи: «черно-синие» в прошлом туре сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).
До этого же «желанная» смогла победить «Венецию» (1:0), «Кальяри» (3:0) и «Комо» (2:0).
Также коллектив из Милана выиграл у «Аталанты» (2:0), но проиграл «Милану» (2:3) в Суперкубке страны.
Не сыграют: травмированы в стане «нерадзурри» Хакан Чалханоглу и Раффаэле Ди Дженнаро.
Состояние команды: «змеи», как и обычно, являются фаворитами Серии А. Сейчас «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на три балла, но имеет игру в запасе.
Безусловно, подопечные Симоне Индзаги хотят выиграть не только чемпионат, но и Кубок, а также побороться за Лигу чемпионов. Во всех этих турнирах у «Интера» есть отличные шансы.
«Эмполи»
Турнирное положение: команду из Эмполи можно назвать той, которая борется за выживание.
Сейчас в активе коллектива из одноименного города 20 очков и только 14-е место в турнирной таблице.
«Синие» смогли забить только 19 мячей, а пропустили целых 25.
Последние матчи: в прошлых турах «Эмполи» уступил «Лечче» (1:3) и поделил очки с «Венецией» (1:1).
До этого же подопечные Роберто Д’Аверсы проиграли «Дженоа» (1:2), «Аталанте» (2:3) и «Торино» (0:1).
Только перед этим команда смогла победить «Верону» (4:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Тайронн Эбюэхи, Николас Хаас, Ола Сольбаккен, Саба Сазонов и Пьетро Пеллегри.
Состояние команды: «Эмполи» сейчас играет не очень хорошо, поэтому и результата особо нет. Команды не может давно выиграть, что не может не сказываться.
Главной задачей «Эмполи» является сохранение прописки в элите и, по идее, команда должна справиться с этим заданием.
Статистика для ставок
- «Интер» не проигрывает на протяжении 15 матчей Серии А
- «Эмполи» не может победить на протяжении 5 матчей
- В последнем очном матче в первом круге «Интер» разгромил «Эмполи» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.30, а победа «Эмполи» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
- 1.95Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.83Леганес — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.10Брентфорд — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Интер» в хорошей форме и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.20.
Прогноз: «Интер» играет результативно, поэтому предположим, что в общей сложности будет забито минимум четыре мяча.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.