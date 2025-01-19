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    Сможет ли «Интер» разгромить «Эмполи»?

    «Интер» — «Эмполи». Понятно, что у гостей ноль шансов, но на что лучше сделать ставку в матче 19 января? Ответ — в прогнозе футбольных экспертов с коэффициентами 2.20 и 2.45

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Эмполи»
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    Лаутаро Мартинес («Интер»)
    В воскресенье, 19 января, в поединке 21-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Эмполи». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
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    «Интер»

    Турнирное положение: миланская команда продолжают борьбу за чемпионский титул в этом сезоне.

    В настоящий момент действующие чемпионы имеют в своем активе 44 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

    Интер — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Миланцы смогли 48 раз отправить мяч в ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: «черно-синие» в прошлом туре сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).

    До этого же «желанная» смогла победить «Венецию» (1:0), «Кальяри» (3:0) и «Комо» (2:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Также коллектив из Милана выиграл у «Аталанты» (2:0), но проиграл «Милану» (2:3) в Суперкубке страны.

    Не сыграют: травмированы в стане «нерадзурри» Хакан Чалханоглу и Раффаэле Ди Дженнаро.

    Состояние команды: «змеи», как и обычно, являются фаворитами Серии А. Сейчас «Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на три балла, но имеет игру в запасе.

    Безусловно, подопечные Симоне Индзаги хотят выиграть не только чемпионат, но и Кубок, а также побороться за Лигу чемпионов. Во всех этих турнирах у «Интера» есть отличные шансы.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: команду из Эмполи можно назвать той, которая борется за выживание.

    Сейчас в активе коллектива из одноименного города 20 очков и только 14-е место в турнирной таблице.

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    • «Синие» смогли забить только 19 мячей, а пропустили целых 25.

    Последние матчи: в прошлых турах «Эмполи» уступил «Лечче» (1:3) и поделил очки с «Венецией» (1:1).

    До этого же подопечные Роберто Д’Аверсы проиграли «Дженоа» (1:2), «Аталанте» (2:3) и «Торино» (0:1).

    Только перед этим команда смогла победить «Верону» (4:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Тайронн Эбюэхи, Николас Хаас, Ола Сольбаккен, Саба Сазонов и Пьетро Пеллегри.

    Состояние команды: «Эмполи» сейчас играет не очень хорошо, поэтому и результата особо нет. Команды не может давно выиграть, что не может не сказываться.

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    Главной задачей «Эмполи» является сохранение прописки в элите и, по идее, команда должна справиться с этим заданием.

    Статистика для ставок

    • «Интер» не проигрывает на протяжении 15 матчей Серии А

    • «Эмполи» не может победить на протяжении 5 матчей

    • В последнем очном матче в первом круге «Интер» разгромил «Эмполи» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.30, а победа «Эмполи» — в 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: «Интер» в хорошей форме и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.20.

    Прогноз: «Интер» играет результативно, поэтому предположим, что в общей сложности будет забито минимум четыре мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

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    «Интер» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интер» разгромить «Эмполи»?
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