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    Конте: С уходом Квары это уже не та команда, которая выигрывала скудетто

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    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, какой будет играть команды без Хвичи Кварацхелии.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе. Сейчас мы сосредоточены на Кварацхелии. Однако если объективно проанализировать ситуацию, то по сравнению с прошлым годом в этой команде не хватает трёх игроков: Осимхена, Квары и Зелиньского, а также Кима Мин Джэ.

    У каждого может быть своё мнение, и каждый может сказать, что мы стали сильнее или слабее. Люди говорят, что у нас есть стержень, но сейчас это другой "Наполи". С уходом Квары это уже не та команда, которая выигрывала скудетто», — приводит слова Конте Tuttomercatoweb.

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