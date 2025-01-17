Конте: С уходом Квары это уже не та команда, которая выигрывала скудетто

Главный тренеррассказал, какой будет играть команды без

«Мы набрали 47 очков благодаря отличной работе. Сейчас мы сосредоточены на Кварацхелии. Однако если объективно проанализировать ситуацию, то по сравнению с прошлым годом в этой команде не хватает трёх игроков: Осимхена, Квары и Зелиньского, а также Кима Мин Джэ.

У каждого может быть своё мнение, и каждый может сказать, что мы стали сильнее или слабее. Люди говорят, что у нас есть стержень, но сейчас это другой "Наполи". С уходом Квары это уже не та команда, которая выигрывала скудетто», — приводит слова Конте Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно о том, что Кварацхелия в самое ближайшее время перейдет в «ПСЖ».