«Интер» отстает от «Наполи» на 4 пункта в борьбе за первое место, однако миланцы имеют на две игры меньше. Таким образом, после этого тура хозяева могут вплотную приблизиться к оппоненту, если выиграют матч. С победами у «нерадзурри» проблем нет. Они выиграли последние 5 поединков. В прошлом туре «Интер» обыграл 1:0 «Венецию» и продлил свою длинную серию без поражений.
Что касается «Болоньи», то у нее результаты не такие уж и плохие. Команда идет в первой половине таблицы — 8-е место, 29 очков. За последние 5 туров у нее только одно поражение — 2:3 с «Вероной». 12 января «борзые» добыли ничью в матче против «Ромы», который завершился результатом 1:1.
Прогнозы и ставки
«Интер» уже обыгрывал «Болонью» в текущем сезоне. Прошлая встреча не принесла много голов. Результат составил 1:0 в пользу миланцев.
- Коэффициенты букмекеров: 1.55 на «Интер», 4.20 на ничью и 6.70 на «Болонью».
- Эксперты LiveSport.Ru предложил свой прогноз с коэффициентом 1.82.
- ИИ прогнозирует сухую победу «Интера» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Болонья» и другие поединки итальянской Серии А смотрите на LiveCup.Run.
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