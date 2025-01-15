Интер
Болонья
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 43 очка и борется за чемпионский титул.
Команда занимает вторую строчку и на четыре очка балла отстает от лидера «Наполи», который провел на две игры больше.
Интер — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Серии А «нерадзурри» на чужом поле одержали победу над «Венецией» (1:0).
Перед этим коллектив потерпел обидное для себя поражение в финале Суперкубка Италии, где его земляки из «Милана» уступали 1:2 к 80-й минуте, но в итоге выиграли со счетом 3:2.
Не сыграют: травмированы — Мхитарян, Чалханоглу, Биссек, Корреа и Ди Дженнаро, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» шесть раз выиграл при одном поражении.
Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с 12-ю голами.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 29 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает седьмую строчку и на три балла отстает от лидера зоны континентальных турниров (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой с «Ромой» (2:2), упустив победу в компенсированное время.
Перед этим коллектив и вовсе потерпел поражение, когда в домашних стенах не нашел контраргументов против «Вероны» в результативной игре — 2:3.
Не сыграют: травмированы — Эбишер, Эль-Аззузи, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать хотя бы на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, сделать это против чемпиона и потенциального лидера будет непросто.
Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Интера» забивала только одна команда
- в четырех из шести последних матчей «Интера» забивали меньше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Болонья» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Болоньи» — в 7.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.07.
- 2.00Реймс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.78Аталанта — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.97Комо — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних поединков «Интера».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.07