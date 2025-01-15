15 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрал 43 очка и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую строчку и на четыре очка балла отстает от лидера «Наполи», который провел на две игры больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Серии А «нерадзурри» на чужом поле одержали победу над «Венецией» (1:0).

Перед этим коллектив потерпел обидное для себя поражение в финале Суперкубка Италии, где его земляки из «Милана» уступали 1:2 к 80-й минуте, но в итоге выиграли со счетом 3:2.

Не сыграют: травмированы — Мхитарян, Чалханоглу, Биссек, Корреа и Ди Дженнаро, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» шесть раз выиграл при одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды и Серии А текущего сезона с 12-ю голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 18-ти поединков итальянского первенства набрала 29 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку и на три балла отстает от лидера зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой с «Ромой» (2:2), упустив победу в компенсированное время.

Перед этим коллектив и вовсе потерпел поражение, когда в домашних стенах не нашел контраргументов против «Вероны» в результативной игре — 2:3.

Не сыграют: травмированы — Эбишер, Эль-Аззузи, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать хотя бы на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, сделать это против чемпиона и потенциального лидера будет непросто.

Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды и Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Интера» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Интера» забивали меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Болонья» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Болоньи» — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.07.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних поединков «Интера».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.07