15 января в рамках поединка 21-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне состоится дерби. Начало этой встречи назначено на 23:00 по мск.

«Арсенал» перед этим матчем провел не лучший отрезок сезона. Команда Микеля Артеты не смогла победить «Брайтон» (1:1) в АПЛ, после чего она уступила «Ньюкаслу» 0:2 в домашнем полуфинале Кубка лиги. 12 января хозяева не смогли добить МЮ в рамках Кубка Англии, который доигрывал в меньшинстве. По итогу «канониры» уступили по пенальти.

«Шпоры» не смогли выиграть последние 4 матча в АПЛ. В последний раз они играли с «Ньюкаслом» и потерпели поражение со счетом 1:2. После этого команда Постекоглу сыграла два матча в кубковых состязаниях и имела успех. В Кубке лиги «Тоттенхэм» приблизился к финалу, обыграв 1:0 «Ливерпуль». В Кубке Англии гости одолели «Тэмворс» 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице «Арсенал» идет третьим с 40 очками, а «Тоттенхэм» находится на 13-й позиции с 24 баллами.

Прогнозы и ставки

«Арсенал» остался непобежденным в последних пяти очных встречах, четыре из которых он выиграл. В сентябре этого сезона «канониры» обыграли «шпор» 1:0.

Ставки на «Арсенал» и «Тоттенхэм» букмекеры принимают с коэффициентами 1.36 и 8.00. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 5.80.

Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча в первую очередь результативности. Свои мысли они выложили в этом прогнозе.

ждут от матча в первую очередь результативности. Свои мысли они выложили в этом прогнозе. Искусственный интеллект полагает, что матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм», статистику и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

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