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    Чем закончится лондонское дерби?

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Лондонское дерби обещает быть жарким. На что лучше сделать ставку 15 января? Ответ — в прогнозе на 21-й тур чемпионата Англии с коэффициентом 2.40

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле примет «Тоттенхэм». Поединок пройдет 15 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» продолжают борьбу за чемпионство в АПЛ. «Арсенал» занимает 2-е место в таблице с 40 очками в активе после 20-и туров, отставая от 1-й позиции на 6 баллов.

    К тому же, эта команда одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч. На своем поле «Арсенал» набрал 21 очко из 27-и возможных, занимая по этому показателю 5-е место в таблице.

    Арсенал Лондон — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «канониры» проиграли «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти в рамках Кубка Англии. До этого «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2 в Кубке английской лиги.

    Несмотря на это, у команды продолжается беспроигрышная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 10 матчей подряд. За этот период «Арсенал» победил 6 раз и четырежды сыграл вничью.

    Не сыграют: Этан Нванери, Букайо Сака, Такехиро Томиясу и Бен Уайт (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Уже многие команды отвалились от борьбы за чемпионство в АПЛ, но не «Арсенал». «Канониры» все еще имеют шансы опередить «Ливерпуль», но для этого необходимо стабильно набирать очки.

    К тому же, «Арсенал» частенько обыгрывает «Тоттенхэм» в очных противостояниях. В последней встрече «канониры» обыграли «шпор» со счетом 1:0.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» располагаются лишь на 12-м месте в таблице АПЛ, набрав 24 очка за 20 туров. «Тоттенхэм» отстает от зоны еврокубков на 10 баллов.

    К тому же, команда не очень много набрала очков в гостях. «Тоттенхэм» занимает 11-е место этому показателю, заработав 10 баллов из 27-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «шпоры» проиграли «Ньюкаслу» (1:2), пропустив все голы в 1-м тайме. До этого команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).

    «Тоттенхэм» не может победить в рамках чемпионата Англии на протяжении 4-х последних матчей. За этот период «шпоры» также проиграли «Ноттингем Форест» (0:1) и «Ливерпулю» (3:6).

    Не сыграют: Родриго Бентанкур, Бен Дэвис, Вилсон Одоберт, Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Дестини Удогие, Мики ван де Вен и Гильелмо Викарио (у всех — травмы).

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    Состояние команды: У «Тоттенхэма» отличная результативность в нынешнем сезоне, команда довольно много забивает (42 гола), занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

    У «Тоттенхэма» есть результативный полузащитник Джеймс Мэддисон, который стабильно набирает очки. Футболист забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в рамках АПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает в рамках АПЛ на протяжении 10-и последних матчей

    • «Тоттенхэм», напротив, не может победить в 4-х последних встречах АПЛ

    • В 4-х из 5-и последних очных матчах «Арсенал» 4 раза обыгрывал «Тоттенхэм»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.40, победа «Тоттенхэма» — 6.90, ничья — за 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: «Тоттенхэм» очень результативен в нынешнем сезоне. Можно предположить, что «шпоры» забьют минимум 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» 1 больше за 2.40.

    Прогноз: «Арсенал» все-таки победит. Команда будет настроена продолжить борьбу за чемпионство в АПЛ.

    Ставка: Победа «Арсенала» и тотал 2.5 больше за 1.85.

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    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Чем закончится лондонское дерби?
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