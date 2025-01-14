Попов рассказал о проблемах «Реала» после разгрома от «Барселоны»

Экс-нападающийподелился мыслями о проблемахпосле крупного поражения в финале Суперкубка Испании против(2:5).

«Здесь, наверно, объективно. "Реал" на протяжении определённого времени испытывает проблемы в обороне. В первую очередь в ключевых матчах сказывается дефицит номинальных центральных защитников. Пропускать в финале пять мячей — непозволительная роскошь. Понятно, что "Реал" в любом случае забьёт, но надеяться, что столько же много или больше, опрометчиво. Ещё в первой половине первого тайма у "Барселоны" было три нереализованных момента.

Правый центральный защитник Тчуамени и крайний правый защитник Васкес на пару привезли четыре из пяти пропущенных мячей. Допустили грубейшие ошибки. Неслучайно Анчелотти заменил их вскоре после перерыва. Где пенальти, там Камавинга не видел соперника, который выбежал из-за спины.

Если бы мадридцы как-то спаслись, можно было бы сказать, что это магия "Реала". Но "Барселона" заслуженно победила. С уходом Серхио Рамоса "Реал" пока так и не обрёл сопоставимого центрального защитника, не нашёл ему замену. Латают дыры. Чемпионат Испании с таким раскладом ещё могут выиграть, а вот Лигу чемпионов будет проблематично.

Ладно, предыдущее крупное поражение от "Барселоны" в октябре, но теперь это уже закономерность. Да, есть у "Реала" хорошая молодёжь, однако всё это в группе атаки. Мешают травмы. Алаба выздоровел, это плюс, но если мы говорим о борьбе за победу в Лиге чемпионов, нужно принимать меры в зимнее трансферное окно.

Вроде в "Реале" объявили, что не собираются сейчас делать приобретения, хотя без усиления в обороне надежда будет только на удачу, тренерский опыт Анчелотти и сумасшедшую реализацию», — цитирует Дениса Попова издание Евро-Футбол.Ру.

«Реал» занимает 2-е место в таблице испанской Примеры с 43 очками в активе после 19-и туров, отставая от 1-й позиции на 1 балл.