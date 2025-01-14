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    «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

    «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Манчестер Сити» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Брентфорд»: Флеккен, Расмуссен, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Нергор, Йенсен, Янельт, Мбеумо, Висса, Дамсгард.

    «Манчестер Сити»: Ортега, Аканжи, Аке, Гвардиол, Ковачич, Нуньеш, Фоден, Де Брейне, Силва, Савиньо, Холанн.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го января в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Брентфорд» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 6-й позиции с 34 баллами.

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