«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Брентфорд»: Флеккен, Расмуссен, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Нергор, Йенсен, Янельт, Мбеумо, Висса, Дамсгард.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканжи, Аке, Гвардиол, Ковачич, Нуньеш, Фоден, Де Брейне, Силва, Савиньо, Холанн.

Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го января в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Брентфорд» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 27-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 6-й позиции с 34 баллами.